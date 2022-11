Tio João vence prêmio no Top of Mind 2022

Com um QR Code na embalagem, o cliente pode acessar vídeos pelo YouTube que mostram todo o processo de fabricação, embalagem e venda do produto

A transparência é uma das chaves do sucesso da Josapar, dona da marca Tio João. Conhecida pelo seu arroz, a empresa tem diversificado o portfólio nas últimas décadas e usou o mercado do Distrito Federal como teste para, no primeiro semestre deste ano, introduzir uma nova opção de feijão preto e se solidificar no consciente dos consumidores. Com um QR Code na embalagem, o cliente pode acessar vídeos pelo YouTube que mostram todo o processo de fabricação, embalagem e venda do produto.

“Pautamos nossos valores na honestidade, responsabilidade, simplicidade, ética e sustentabilidade. Acreditamos que a conduta deve ser a mesma para os mais diversos contextos. Por isso, uma marca que se preocupa com a qualidade e inovação dos seus produtos deve ser a mesma que busca transparência e lealdade em todos os demais processos e atividades”, diz o presidente da Josapar, Luciano Adures de Oliveira.

A Josapar nasceu em Pelotas-RS, em 1922, pelas mãos do imigrante português Joaquim Oliveira. A empresa iniciou sua trajetória com a comercialização de café e evoluiu para distribuição de açúcar durante a Segunda Guerra Mundial. O conflito internacional trouxe uma crise econômica global e fez a empresa investir também em colas de baixo custo e adubo.

Foi apenas na década de 1950 que os grãos se tornaram o principal produto e a liderança do mercado de arroz brasileiro foi alcançada. Em 1973, surgiu o Arroz Tio João, que se tornou a marca mais conhecida para os consumidores em diversas unidades da federação e, atualmente, conta com um vasto portfólio de produtos integrais, sobremesas, semiprontos e outros.

Em 2022, como parte da comemoração de um século de existência da empresa, a Josapar lançou a campanha promocional 100 Anos Alimentando Histórias, que introduziu uma política de cashback em parceria com o varejo e atacado brasileiro. A iniciativa também proporcionou a doação, ao Brasil Sem Fome, de um quilo de arroz para cada CPF cadastrado.

Atualmente, além da Tio João, a Josapar é também dona das marcas Meu Biju, SupraSoy, Tio Mingote e Azeite Nova Oliva. A empresa possui seis unidades industriais e oito de distribuição pelo País, sendo uma delas justamente em Brasília. Os itens exportados por ela estão presentes em mais de 40 países.