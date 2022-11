Terracap: sempre trazendo qualidade de vida para o DF

A companhia também trabalhou em diversas frentes de regularização fundiária de áreas urbanas, por exemplo, em Vicente Pires

Há meio século, o patrimônio imobiliário de Brasília está sob a gestão da Terracap, empresa pública criada para este fim. Após anos de atuação, a companhia imobiliária – a maior do País – agregou a função e o desafio de atuar como Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.

Diante das duas vertentes que a movem, e atuando dentro dos pilares da responsabilidade social, ambiental e econômica, realizou, em 2022, uma série de iniciativas com impacto direto na qualidade de vida da população da capital.

“Mesmo durante a pandemia, conseguimos superar o desafio de manter a operacionalização e implementação de programas e projetos de fomento e apoio ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Trouxemos receita, inovações e investimento em infraestrutura, sem deixar de lado a busca por novas formas de negócio”, diz o presidente da Terracap, Izidio Santos.

Além do investimento em obras de infraestrutura em várias regiões administrativas, como inúmeras melhorias no Noroeste, em praças na Vila Telebrasília e obras no Parque Burle Marx, a Agência atuou na formulação de políticas públicas. Conseguiu, assim, gerar emprego e renda durante um momento de retomada econômica.

A companhia também trabalhou em diversas frentes de regularização fundiária de áreas urbanas, por exemplo, em Vicente Pires e Arniqueira, junto a igrejas, clubes e instituições assistenciais. Os condomínios também foram regularizados pelos Termos de Compromisso da Terracap.

A agência iniciou, ainda, um chamamento de venda direta para imóveis comerciais, algo inédito no DF, e estabeleceu parcerias com a iniciativa privada que devem dinamizar a economia brasiliense a médio e longo prazos.

Vocação para a sociedade

Foram milhares de doações de áreas para moradia popular, que ajudarão a resolver o déficit habitacional responsável por afetar cerca de 100 mil famílias brasilienses. Não menos importante, foram realizadas inúmeras cessões de terrenos para os mais diversos fins, incluindo a área que sedia a Feira do Morango, em Brazlândia, e, ainda, o imóvel que abriga a nova Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF).

A inauguração do campus, no CA 2 do Lago Norte, só foi possível graças à cessão pela Terracap, que reintegrou o imóvel após ação judicial com mais de 15 anos de duração. O espaço tem a meta de abrigar cerca de 1,5 mil estudantes do Varjão, Granja do Torto, Paranoá, Paranoá Park, Itapoã, Sobradinho, Sobradinho II e Planaltina, além de, eventualmente, interessados de outras localidades.

A estrutura robusta de 6,5 mil m², com 46 salas de aula, foi reformada com recuperação de calçadas, pátios, salas, estacionamento, banheiro e serviços de jardinagem, feitos por intermédio da Secretaria de Educação do DF. O espaço, antes ocupado pela Terracap, se transformou em um importante ponto de apoio à comunidade estudantil da parte Norte da capital.

Aucílio aos empreendedores e compradores

Outra atividade muito procurada da Terracap é a licitação pública de imóveis, que oferece centenas de oportunidades a cada lote e pode ajudar um empreendedor a conquistar uma unidade com valores de entrada entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, a depender da situação e das circunstâncias do lote, casa ou apartamento. Para pessoas em busca da casa própria, as condições são parecidas.

No início de 2022, por exemplo, houve um processo para 99 unidades com opções mais modestas, de 50 m², até um terreno residencial no Taquari de quase 1 mil m², com entrada por volta de R$ 30 mil. No fim de outubro, a Agência publicou o 10º edital no ano, com mais 98 opções em localizações estratégicas de cidades como Samambaia e Recanto das Emas.

“Destaco o esforço desta companhia para tocar projetos parados há 25 anos, os quais farão toda a diferença na vida da população do Distrito Federal, com destaque para o tão aguardado Drenar-DF e as revitalizações de áreas do Plano Piloto e entorno”, pontua o presidente Izidio Santos.

Gestão de drenagem urbana

O Drenar-DF, sigla para o Programa de Gestão de Águas e Drenagem Urbana do DF, foi apresentado ainda em 2009 para melhorar o sistema de captação de águas da chuva e combater inundações. Apenas em 2015 a superintendência do Iphan-DF e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes-DF) reuniram técnicos para avançar o assunto, que parece em vias de, enfim, ser destravado.

Se concluído, a expectativa é que ajude a diluir os efeitos das enxurradas. O projeto prevê, para a área tombada, ampliação da rede pública de captação, com criação de lagoas a céu aberto ou bacias subterrâneas, que evitariam os alagamentos e a chegada de detritos e lixo ao Lago Paranoá.

Por esses e outros motivos, a empresa manteve seu nome na mente dos consumidores e se consolidou. Mas os reconhecimentos e projeções não param por aí.