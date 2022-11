Tatico vence como Supermercado no Top of Mind 2022

Após dez anos de dedicação e trabalho em Ceilândia, em 1997 inaugurou a segunda loja, em Águas Lindas (GO). Hoje, atende cidades do DF e de Goiás

Na categoria Supermercado, o vencedor foi a rede Tatico, com 17,3% das indicações. Fundada pelo empresário José Cecílio Fuscaldi, o Tatico, em 1987, a rede de supermercados apresentou-se ao consumidor com um grande diferencial: oferecer variedade de marcas e produtos de qualidade com preços baixos todos os dias.

Após dez anos de dedicação e trabalho em Ceilândia, em 1997 inaugurou a segunda loja, em Águas Lindas (GO). Hoje, atende cidades do DF e de Goiás. O Tatico se orgulha de ter sido eleito Top of Mind na categoria supermercados pela primeira vez em 2013.