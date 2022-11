Sushi Loko vence prêmio no Top of Mind 2022

A missão da empresa é sempre servir de forma rápida e efi ciente, com respeito e atenção

O Sushiloko levou o Top of Mind de Restaurante Cozinha Oriental, pela quarta edição consecutiva. A trajetória da franquia começou em Brasília, em 2008, trazendo um conceito inovador para o mercado de comida japonesa. Buscando um bom atendimento, prezando pela qualidade dos pratos e contando com ambientes descontraídos, seu cardápio conta com opções individuais ou para compartilhar.

Atualmente, a rede possui dezenas de unidades no DF, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, além de contar com serviço delivery, com garantia de que o produto chegará fresco na casa do cliente. A missão da empresa é sempre servir de forma rápida e efi ciente, com respeito e atenção. Nos restaurantes, a receita é prezar pelo bom atendimento e qualidade dos pratos, dentro de um ambiente moderno e descontraído.

A empresa abriu as portas na época em que as temakerias estavam em alta, decidindo por um posicionamento mais jovem, se diferenciando dos restaurantes japoneses tradicionais ao optar por um menu de refeições rápidas. Além dos clássicos sushis e sashimis, servem temakis e pratos quentes. Para a franquia, padrão elevado, atendimento de qualidade e boas estratégias de marketing são fundamentais para o sucesso da marca.