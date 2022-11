Senac leva prêmio no Top of Mind 2022

No Distrito Federal, onde a instituição foi instalada em 1967, existem atualmente oito unidades: seis fixas, uma faculdade e uma escola itinerante

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) promove educação profissional acessível a toda sociedade desde 1946, para diversos setores. No Distrito Federal, onde a instituição foi instalada em 1967, existem atualmente oito unidades: seis fixas, uma faculdade e uma escola itinerante.

Ao todo, sete segmentos são atendidos com cursos gratuitos e pagos: Saúde, Tecnologia da Informação, Gastronomia, Beleza, Turismo, Gestão e Moda. O diretor-regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, reconhece que a pandemia impactou o serviço, mas ajudou a instituição a usar melhor tecnologias com novas didáticas e tornar mais eficiente o atendimento remoto.

“Do ponto de vista do emprego, o meio virtual veio para ficar, mas algumas carreiras ainda têm a questão presencial muito forte, como a gastronomia, por exemplo. Temos ofertas de ensino à distância, mas ainda priorizamos a formação presencial para a maioria das carreiras”, esclarece.

Ele reconhece que a Covid-19 impôs uma realidade complicada e que estudos sobre como a realidade do mercado mudou ainda estão em curso. Mesmo assim, o diretor acredita que, com o retorno gradual à normalidade, as qualificações oferecidas serão fundamentais para profissionais ou pessoas sem ocupação formal que desejam seguir uma carreira.

BACKGROUND COMPLETO

Nestes 55 anos de atuação em solo candango, o Senac sedimenta legados para o mercado profissional da capital, como os restaurantes-escola, que atendem em locais como o Setor Comercial Sul e o Senado Federal, para formar alunos. A gestão dessa modalidade é feita pelo departamento nacional, mas os cursos e os estudantes são absorvidos pela demanda do DF.

O Senac nasceu em janeiro de 1946, quando o Conselho Nacional do Comércio (CNC) recebeu autorização do Governo Federal para instalar escolas profissionalizantes pelo País. O primeiro a entrar em funcionamento foi o Senac de São Paulo, que atualmente está presente em 44 municípios, com mais de 61 unidades, além dos hotéis-escola e da Editora Senac, fundada em 1995 e que ajudou a instituição a estabelecer uma bibliografia que valoriza autores nacionais nas áreas de atuação cobertas pelos cursos do Senac.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No DF, esses anos de expertise nacional são condensados em diferentes modalidades de ensino, que contam com opções gratuitas para ajudar interessados com menores possibilidades financeiras.

“Os cursos gratuitos são um forte canal para se inserir ou reinserir no mercado sem custos. É importante que a pessoa busque mais informações pelo nosso site para saber o que se adequa a ela”, orienta Corrêa.

O Senac está presente em todas as regiões do País, com unidades em mais de 1,8 mil municípios. Esse cuidado com o ensino e presença ampla fizeram com que a marca fosse a mais lembrada pelo público consumidor do DF e se consolide como referência no setor.