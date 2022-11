Restaurante Tavares leva prêmio no Top of Mind 2022

Com um bufê completo, que serve feijoada de sexta-feira a domingo, todas as semanas, a casa funciona apenas para o almoço, todos os dias

Top of Mind em Cozinha Regional, o Restaurante Tavares serve a população de Ceilândia e Samambaia há mais de 27 anos com o melhor da culinária, com um toque mineiro.

Com um bufê completo, que serve feijoada de sexta-feira a domingo, todas as semanas, a casa funciona apenas para o almoço, todos os dias, e é ponto de encontro nas duas cidades.