PETZ leva prêmio no Top of Mind 2022

Com isso, confirmou sua liderança no mercado e na preferência do consumidor, tanto dos tutores quanto dos seus animais de estimação

Em plena pandemia de Covid-19, a Petz não mediu esforços em seu investimento no DF. A empresa abriu mais seis lojas, chegando a nove unidades, localizadas no Plano Piloto, Gama, Taguatinga, Lago Sul e Jardim Botânico. Com isso, confirmou sua liderança no mercado e na preferência do consumidor, tanto dos tutores quanto dos seus animais de estimação.

A Petz incentiva a adoção responsável e integrou um novo serviço, o de cuidados veterinários para os bichinhos, nas duas megastores da Asa Norte, na Epia, no SIA, no Gama Leste e em Taguatinga. Também oferecem serviços de banho e tosa e farmácia, além de uma infinidade de produtos como rações, brinquedos, itens de vestuário e de higiene, entre outros. As lojas comercializam produtos para cães, gatos, peixes, pássaros, roedores, aves de pequeno porte e répteis.