Kicaldo vence prêmio no Top of Mind 2022

Na categoria Feijão, a premiação foi para o Kicaldo, que venceu pelo quinto ano consecutivo, com 25,5% das citações. A história da Kicaldo teve início há mais de 25 anos, surgindo com o objetivo de levar os melhores produtos para a mesa do brasileiro. Desde então, a marca conduz uma trajetória de respeito e profissionalismo, oferecendo alimentos de qualidade para as famílias brasileiras.

A primeira grande conquista da marca aconteceu no ano 2000, com a inauguração da primeira fábrica em São Paulo. Um ano depois, a Kicaldo começou a produzir produtos para marcas próprias das grandes redes de supermercados e, em seguida, passou a levar os produtos de sua marca para outros estados.

A empresa hoje conta com infraestrutura de fábricas modernas, que possuem alta capacidade de produção. Com rigor e atenção em todas as etapas do processo, a Kicaldo trabalha para buscar as melhores safras do Brasil e do mundo, com grãos selecionados também na Argentina, México e até Canadá. Todos os produtos passam por rigorosos testes, para garantir que tudo chegue com a melhor qualidade na mesa das famílias brasileiras.