Honda cresce na capital federal

Atualmente, de cada 10 vendas de motocicletas Honda em todo o País, quatro acontecem por meio das entregas do consórcio

A Honda foi a vencedora na categoria Consórcio, com 4,5% das citações. Esta é a quarta edição consecutiva em que a empresa vence o Top of Mind. Presente no mercado desde 1981, o Consórcio Honda é referência nacional. Com 41 anos de atuação, ele leva tranquilidade, confiança, segurança, flexibilidade e agilidade aos brasileiros fãs de motocicletas e automóveis.

Com a credibilidade dos produtos da marca, ao longo dessas quatro décadas de atuação, o Consórcio Honda tornou possível a realização do sonho de mais de 6 milhões de brasileiras e brasileiros de conquistar um automóvel ou motocicleta Honda zero quilômetro. Atualmente, de cada 10 vendas de motocicletas Honda em todo o País, quatro acontecem por meio das entregas do consórcio, que realiza mais de 30 mil contemplações por mês.

Em 2020, quase 26% das vendas de motocicletas da marca foram pelo Consórcio Honda. Os números reforçam a confiança que os consumidores brasileiros depositam na administradora na hora de conquistar o veículo Honda, além de poder contar com planos e parcelas acessíveis e que se adaptam a qualquer orçamento