Diniz é Top of Mind 2022 no DF

São 28 anos de atividade no Distrito Federal, 22 lojas em Brasília, três na Região Metropolitana, mais de 200 colaboradores e um esforço contínuo de atendimento em busca da satisfação do cliente. Essa é a fórmula das Óticas Diniz para ser Top of Mind em 2022 no DF.

A jornada em solo candango foi iniciada por Aldeci Diniz na década de 1990, quando inaugurou a primeira loja, em Sobradinho. A operação brasiliense integra a maior rede de varejo óptico do País, com mais de 1 mil unidades pelo Brasil e a única dentre os principais concorrentes a ser 100% brasileira.

Em meio à crise gerada pela pandemia de Covid-19, no início de 2020, a Diniz apostou na modernidade para inaugurar a primeira loja prime no DF, com um conceito visual atualizado. O diferencial dessa unidade, localizada na 304 Sul, é que ela apresenta um estilo mais fluido, com formas suaves, arredondadas, grafismos contemporâneos e tons complementares à logomarca da rede. A inovação, contudo, não é apenas visual.

A ‘Diniz Prime proporciona maior autonomia para o cliente manusear e experimentar os modelos e as coleções em destaque, já que privilegia o contato diretamente com um diversificado e atualizado mix de produtos das principais grifes brasileiras e internacionais.

Desde 2016, as Óticas Diniz também contam com a plataforma Diniz Social, iniciativa pioneira que tem contribuído para mudar a realidade da visão infantil no país com a doação de mais de 20 mil óculos para crianças carentes em idade de alfabetização escolar. Em 2019, foi lançada a Universidade Diniz para garantir a melhor gestão e a sustentabilidade da rede, capacitando continuamente franqueados e colaboradores, inclusive com reconhecimento nacional em premiações como uma das ‘Melhores Franquias do Brasil’.