Castelo Forte leva prêmio no Top of Mind 2022

Com sotaque mineiro, origem candanga e vocação nacional, a Castelo Forte evoluiu de uma loja alugada em Samambaia para uma das maiores redes de home centers do Distrito Federal. Desde a inauguração, em 1991, até os dias atuais, a empresa cresceu, expandiu e se modernizou, mas nunca deixou de cultivar seu maior bem: a relação familiar com os clientes.

Desde então, foram construídos mais quatro home centers da marca no DF, em Samambaia, Vicente Pires, Recanto das Emas e Ceilândia. A presença e qualidade de atendimento fizeram com que o consumidor brasiliense contemplasse a Castelo Forte pela sétima vez consecutiva como Top of Mind no DF.

O diretor de operações da Castelo Forte, Tiago Ribeiro, explica que o plano de expansão para os próximos anos prevê a abertura de novas unidades em cada região administrativa e estruturar o e-commerce. “Nosso propósito é integrar todos os atendimentos, oferecendo ao cliente uma experiência multicanal. Fazendo suas compras pelo telefone, WhatsApp, pelo e-commerce ou na loja física”, diz.

Como empresa familiar, a Castelo Forte busca reproduzir o relacionamento próximo que os irmãos fundadores tinham com a clientela, desde o começo dos anos 1990 até hoje. A orientação é que os colaboradores tratem seus clientes com carinho, superando a mera dinâmica vendedor/comprador.

Apesar de enraizada no DF, isso não impediu que a Castelo Forte aparecesse entre as mais influentes da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco) em 2015, conquistando visibilidade nacional. O sucesso, contudo, não faz a empresa perder o foco e esquecer suas origens. Onde quer que se instale ou desbrave, a marca garante que acompanha sua família, composta por colaboradores, fornecedores e, claro, a clientela fiel e que sempre lembra da Castelo quando o assunto é qualidade.