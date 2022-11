Café do Sítio vence prêmio no Top of Mind 2022

Não à toa, a marca foi premiada repetidas vezes como a mais lembrada de Brasília e recebeu o reconhecimento internacional Latin American Quality Awards

O Café do Sítio aposta na memória afetiva dos seus clientes para se consolidar como um Top of Mind no Distrito Federal. A marca brasiliense opera na capital desde 1967, após os fundadores Teones e Antônia Barbosa terem se instalado no Núcleo Bandeirante. Ela integra a Família do Sítio, que produz diversos produtos da cesta básica em âmbito nacional.

O diretor de marketing e vendas Ricardo Barbosa afirma que a empresa se aproximou das pessoas durante a pandemia. Segundo ele, isso foi possível pelo uso das redes sociais para mostrar o dia a dia da distribuição dos produtos e pela presença constante deles nas gôndolas dos mercados, mesmo nos momentos mais difíceis da Covid-19.

“Como produzimos alimentos da cesta básica, fomos considerados serviço essencial e pudemos manter nossa produção. Isso deixou claro aos nossos clientes que estaremos aqui e continuaremos, a despeito das dificuldades. Costumamos dizer que não temos consumidores. Temos fãs, porque eles costumam ser muito carinhosos conosco”, afirma.

Não à toa, a marca foi premiada repetidas vezes como a mais lembrada de Brasília e recebeu o reconhecimento internacional Latin American Quality Awards – Silver Seal. A prioridade pela qualidade dos produtos é um padrão para a empresa, que se recusa a usar grãos de menor qualidade apenas para baratear custos de produção.

Para Barbosa, as várias lembranças boas compartilhadas à mesa pelos brasilienses também fortalecem as relações com o Café do Sítio, o que se configura como um dos diferenciais da empresa no mercado e permite a consolidação no imaginário popular.

Para o futuro, o Café do Sítio projeta ampliar a experiência de tomar café e expandir as formas de consumo, como espressos especiais e cápsulas diferenciadas. “Queremos que nossa história seja replicada em novas formas de consumo”, conclui Ricardo.