Bolos do Flávio leva prêmio no Top of Mind 2022

A Bolos do Flávio foi a vencedora do Top of Mind na categoria Loja de Bolos, com 17,2% das indicações. Flávio saiu da Paraíba com a mulher e a filha com o sonho de vender bolos. O começo foi difícil, com a venda em feiras ou no carro.

A primeira unidade surgiu em 2007, na Capital Federal: uma loja apareceu em Sobradinho, onde já vendia cerca de 10 bolos por dia, só na propaganda boca a boca. No final do primeiro ano de inauguração, eram 150 bolos por dia.

Aos poucos, Flávio foi abrindo outras lojas e hoje são 13, sendo uma delas em São Paulo. Cerca de 4 mil bolos são produzidos diariamente, de forma artesanal, com mais de 40 opções de sabores. Mas o principal diferencial da Bolos do Flávio é que a rede faz as receitas usando todos os ingredientes, e não a partir de massa pronta.