Vem, verão!

A temporada mais quente do ano está chegando. E, com ela, cresce a busca por tratamentos estéticos tanto para a pele do corpo quanto do rosto. Para quem deseja dar up no shape, o mundo da beleza e dos procedimentos está em constante evolução, oferecendo o que há de mais moderno para turbinar a autoestima.

Uma das técnicas mais procuradas, é a criolipólise. Muitas celebridades e digital influencers adotaram o procedimento para ajudar atingir o objetivo desejado. Ele pode ser dividido em duas etapas: convencional ou contraste. A primeira dura 50 minutos e reduz até 25% de gordura, atuando no resfriamento dessas células. Já a criolipólise de contraste tem 1 hora e 15 minutos de duração e pode eliminar até 45% de gordura, atuando com o aquecimento antes e após o resfriamento.

“A vantagem da criolipólise é que é realizada apenas uma sessão. Porém, caso a gordura removida na primeira sessão não tenha sido suficiente, poderá ser feita outra sessão na mesma área após 90 dias. É o procedimento mais queridinho dessa época do ano”, explica Priscilla Macedo, sócia-proprietária da Clínica de Estética Expose, em Brasília.

O famoso “bumbum na nuca” também é outro objetivo muito procurado nesta época do ano. “Para essa finalidade, temos o protocolo pump up turbinado. Modela, empina e trata celulite”, explica Macedo. Nesta técnica, é feita uma esfoliação e uma endermologia para aumentar a circulação da área. Depois, é aplicada a manopla que faz a sucção e deixa o bumbum empinado. Para finalizar, é feita uma radiofrequência para o fortalecimento da pele, além de uma corrente russa para trabalhar a parte de musculatura. Essa técnica possui 1 hora e 30 minutos de protocolo e geralmente é feita 1 vez por semana.

Confira outros tratamentos procurados para entrar em forma antes da tão esperada estação. A lista conta com técnicas para eliminar gordura localizada, flacidez, celulite e os indesejados pelos.

Expower 60: técnica exclusiva, o método Expower 60 foi criado sob o conceito inOut, desvendando os mistérios da gordura localizada. Apostando no auxílio de nutrientes e minerais encontrados em alimentos naturais, é associado a uma plataforma de eletroterapia de alta tecnologia, promovendo efeitos bioquímicos e fisiológicos. O conceito envolve iniciar por dentro e refletindo por fora uma aparência estética melhor em apenas 60 dias, reduzindo medidas sem a necessidade de radicalismo e sem efeito Cinderela.

Cirofrequência: ideal para eliminar gordura localizada, flacidez, celulite e o envelhecimento da pele, podendo ser realizado no rosto e em áreas do corpo como glúteos, pernas, braços, abdômen, costas e flancos. O protocolo indica, em média, 6 sessões por região para que se alcance resultados satisfatórios.

Carboxiterapia (foco nas estrias): tratamento indicado para celulite, gordura localizada, flacidez da pele, estrias, olheiras, redução de papada, pós-operatório e até mesmo no combate a calvície. Com aplicação de gás carbônico (CO2) na pele, auxilia na oxigenação dos tecidos e ativa a circulação, um tecido mais oxigenado queima mais gorduras, melhora a cicatrização e estimula a produção de colágeno. A aplicação é realizada com agulha de insulina. Os resultados já podem ser observados nas primeiras sessões.

Depilação a laser: procedimento para eliminar os indesejados pelos. O diferencial da clínica é a Milesman Premium, máquina de origem Européia, que causa menos incômodo, devido a ponteira resfriada a -30ºC.

Saúde mental é fundamental

Uma pesquisa feita pela plataforma de consultoria digital SEMRush analisou as principais buscas dos brasileiros na internet. Foi constatado que, em média, 112 mil delas eram sobre emagrecimento, enquanto o termo “felicidade” teve cerca de 23 mil procuras no Google.

“O grande problema dessa busca desenfreada pela magreza tem sido o crescente número de pessoas com transtornos alimentares, depressivos e de ansiedade. Ao buscar um corpo perfeito a qualquer custo, muitas pessoas têm se descuidado da própria saúde física e mental, se tornando cada vez mais infelizes e frustradas. É importante pensarmos no bem estar em primeiro lugar e realizarmos um debate sério sobre aceitação do próprio corpo, independente de padrões”, afirma o médico psiquiatra Alisson Marques.

