Como parar de fumar? Conheça o método que o ator Ashton Kutcher usou

O Ministério da (sua) Saúde Adverte: você vai parar de fumar!

No Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Grupo Editorial Edipro junta-se a esta causa nobre para anunciar que é possível para de fumar! O cigarro é responsável por 1 em cada 10 mortes no mundo e para ajudar as pessoas a combaterem esse mal, Aller Carr desenvolveu O Método Fácil de Parar de Fumar. Carr, ex fumante, dedicou sua vida para ajudar outras pessoas a largarem o vício, assim como ele o fez.

A partir desse método eficaz, Carr publicou o best-seller mundial “Método Fácil de Parar de Fumar”, lançado no Brasil pelo selo Bazar Editorial do Grupo Edipro. Ele também abriu uma rede de clinicas, atualmente espalhadas por cerca de 50 países e ajudou mais de 30 milhões de pessoas a largarem o tabaco, incluindo celebridades como os atores Anthony Hopkins e Ashton Kutcher.

Confira 5 dicas do programa que já vendeu mais de 16 milhões de exemplares ao redor do mundo:

Não tenha medo de entrar em pânico ou de se sentir infeliz: Não existe a necessidade das pessoas se preocuparem com o que pode ocorrer caso não fumem. A única preocupação tem que ser com as consequências que acarretarão caso caiam na tentação de fumar. O pânico causado pelos cigarros logo irá desaparecer. Não há absolutamente nada do que abrir mão: As pessoas têm total compreensão de que a vida é melhor sem o tabaco. Afinal, não existe motivos racionais para fumar, o cigarro só proporcionará a falsa sensação de algum tipo de apoio ou prazer, caso contrário as pessoas não fumariam. Porém não há nada de bom no tabagismo, e eles não irão abrir mão de algo substancial em suas vidas ao pararem de fumar.



Não tenha medo do fracasso: Não há vergonha nenhuma em fracassar, mas pensar em não tentar parar de fumar é pura estupidez. O pior que pode acontecer quando as pessoas tentam parar de fumar, é não conseguirem. Deixando-as na mesma situação na qual se encontram, não há o que perder.



Mantenha sua promessa até o fim: “Faça um voto solene de que jamais, em nenhum momento, você vai fumar, mastigar ou ingerir algo que contenha nicotina e mantenha-se fiel ao seu voto”. Não existe fumante inveterado: O fumante é apenas um entre as milhares de pessoas que caíram na armadilha sutil do tabagismo. Assim como também há milhões de outros ex-fumantes que pensaram que jamais abandonariam o vício. Mas sim, é possível parar de fumar. Pese os prós e contras do cigarro: Se as pessoas, em algum momento de suas vidas, pesassem os prós e os contras do cigarro, a conclusão seria sempre a mesma: “Pare de fumar”. Nada pode mudar esse fato. Depois que um fumante toma a decisão, a qual sabe ser correta, não há mais necessidade em se torturar duvidando disso.



Não se preocupe em pensar no cigarro: Não se preocupe em tentar não pensar em fumar, e nem se preocupe com o fato de pensar no cigarro a todo momento. Porém, sempre que pensar nele – hoje, amanhã ou pelo resto da vida, comemore: “VIVA! SOU UM NÃO FUMANTE”. Não mude por conta do tabagismo:

– Não use nenhum tipo de substituto.

– Não guarde cigarros.

– Não evite contato com os fumantes.

– Não mude seu estilo de vida somente porque parou de fumar. Não caia em contradição: As pessoas precisam ter certeza daquilo que estão se propondo a fazer. Não adianta afirmarem que não querem ser fumantes, mas cinco minutos desejam fumar. Isso só trará a contradição e será totalmente prejudicial nesse processo. Quando alguém deseja um cigarro, automaticamente está afirmando que deseja ser um fumante. As pessoas conhecem seus verdadeiros desejos, não há necessidade da autopunição. Não fique ansioso em se tornar um ex-fumante: Não há necessidade das pessoas esperarem ansiosas o dia ao qual finalmente se tornarão ex-fumantes. Elas apenas precisão seguir em frente com a vida, desfrutar dos altos e aprender a administrar os baixos. Esse momento não tarda a chegar, e as pessoas descobrirão isso quando menos se espera.

Ficha técnica: O Método Fácil de Parar de Fumar

Editora: Bazar editoria | Gênero: saúde/tabagismo

Preço: R$ 39,90

ISBN: 9788563795168

Tamanho: 14×21 cm | Páginas: 224

Link de venda: https://www.edipro.com.br/ produto/o-metodo-facil-de- parar-de-fumar/

Sobre o autor: Allen Carr era um bem-sucedido contador que fumava cem cigarros por dia. Em 1983, ele descobriu algo que todo fumante procura: um método fácil para parar de fumar. Desde então, ele se dedica a ajudar outras pessoas a largar o cigarro. Começou a dar consultas, transpôs seu método para um livro e montou uma rede de clínicas, hoje espalhadas por cerca de 30 países.