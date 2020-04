Tratamento de plasma para pacientes com Covid-19

PUBLICIDADE 

A Fundação Hemocentro de Brasília, em parceria com a Secretaria de Saúde e a Universidade de Brasília (UnB), vai pesquisar a eficácia e a segurança do tratamento para pacientes de Covid-19 com o plasma de pessoas recuperadas. O cadastro para manifestação de interesse será aberto nesta quarta-feira (29) no site do Hemocentro

A técnica de transferir anticorpos de pessoas curadas para doentes – transferência passiva de imunidade – já foi estudada anteriormente com outras doenças virais. Houve melhora do quadro clínico dos pacientes após receberem o plasma de pessoas recuperadas.

Para participar dessa iniciativa, a pessoa curada precisa respeitar condições específicas e se cadastrar em formulário disponibilizado no site do Hemocentro. Após o cadastro, a equipe de pesquisa vai agendar uma entrevista para esclarecer dúvidas, formalizar o consentimento do voluntário, realizar triagem clínica e colher amostras para exames.

O paciente internado por Covid-19 só receberá o tratamento com plasma de convalescente se houver consentimento dele ou de seus familiares com a participação no estudo.

Participam do anúncio do início do tratamento de Covid-19 com plasma o governador do DF, Ibaneis Rocha; os secretários da Casa Civil e da Saúde, respectivamente Valdetário Monteiro e Francisco Araújo; o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Sérgio Costa; e o presidente do Hemocentro, Osnei Okumoto.

Serviço:

Transmissão ao vivo, às 10h, pelo Twitter da Agência Brasília e pelo Facebook do Governo do Distrito Federal.