Toffoli pede que Weintraub se manifeste sobre críticas à UNE

O ministro Dias Toffoli, determinou que um oficial de justiça notifique o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que este se manifeste em até 15 dias sobre críticas proferidas por ele à União Nacional dos Estudantes.

Em dezembro, a UNE recorreu à corte pedindo que Weintraub prestasse esclarecimento sobre ofensas que ele fez sobre a entidade em suas redes sociais no ano passado.

Entre as declarações do ministro estão falas como: “Por que algumas pessoas são contra a carteirinha digital? Porque a UNE ganha R$ 500 milhões por ano fazendo isso. A gente vai quebrar mais uma das máfias do Brasil, tirar R$ 500 milhões das mãos da tigrada da UNE”.