Sobrinho de Bolsonaro é assessor de senador flagrado com dinheiro na cueca

Léo Índio, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro e primo de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, é assessor do vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR). Chico foi alvo de operação da Polícia Federal na quarta-feira (14) em Boa Vista-RR. Durante a abordagem policial, o senador tentou esconder R$ 30 mil na cueca.

O parente dos Bolsonaro tem um dos mais altos salários do Senado, chegando a quase R$ 23 mil por mês (R$ 22.943,73). Bastidores apontam que Léo Índio e Carlos são próximos — o assessor é visto com frequência nos corredores do Palácio do Planalto, embora não trabalhe lá.

Índio é filho de Rosemeire Nantes Braga Rodrigues, irmã de Rogéria Nantes, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe dos três filhos mais velhos do presidente.

Dinheiro na cueca

O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 14, em Boa Vista, escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais. A investigação, sob sigilo, apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19, oriundos de emendas parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo apurou com duas fontes que tiveram acesso a informações da investigação, foram encontrados R$ 30 mil dentro da cueca do vice-líder do governo Jair Bolsonaro, parte das notas, de acordo com investigadores, estavam entre as nádegas de Rodrigues.

Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a R$ 100 mil. A investigação apura indícios de irregularidades em contratações feitas com dinheiro público, que teriam gerado sobrepreço de quase R$ 1 milhão.