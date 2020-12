“Salve a vida dos brasileiros de seu país”, clama Doria a Bolsonaro

PUBLICIDADE

João Doria, governador de São Paulo, continua a insistir que o governo Bolsonaro faça a formalização do uso da Coronavac no Plano Nacional de Imunização da população contra o novo coronavírus. O apelo foi feito durante uma coletiva de imprensa no início da tarde desta quinta-feira (10).

“Presidente Bolsonaro, salve a vida dos brasileiros de seu país. Daqueles que te elegeram e dos que não elegeram também. Somos todos brasileiros. Presidente Bolsonaro, cada vida importa, cada dia perdido são mais vidas perdidas”, disse o governador.

“Desejamos uma manifestação objetiva, escrita, de que a Coronavac fará parte do Programa Nacional de Imunização. Diante de uma pandemia que leva 850 vidas todos dias, adotem a vacina do Butantan que vocês sabem que é segura”, complementou.

Vale lembrar que, na mesma coletiva, Doria comunicou que o Butantan já está produzindo a vacina no Brasil. Segundo o governador, a produção começou na quarta-feira (9) e a fábrica passa a funcionar 24 horas, com capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia. A vacina não foi registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas isso não limitou que o governo paulista anunciasse um calendário da vacinação que deverá começar no dia 25 de janeiro de 2021.

Uso emergencial no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, durante a 11º Reunião da Diretoria Colegiada (Dicol 2020), o uso emergencial de vacinas contra o novo coronavírus no Brasil. Por não terem recebido o registro oficial os imunizantes serão utilizados de forma experimental.

Os diretores, em unanimidade, acompanharam o voto da relatora do processo, Alessandra Bastos Soares, que ressaltou a urgência pela situação em que o país encontra-se nos últimos meses. Entretanto, é importante ressaltar que, até o momento, nenhuma empresa solicitou, de forma oficial, a autorização para uso emergencial das vacinas.