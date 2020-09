Salles dá cargo a funcionário exonerado por uso indevido de voo da FAB

PUBLICIDADE

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nomeou o ex-assessor da Casa Civil, José Vicente Santini, para o cargo de assessor especial. Ele foi exonerado do cargo que ocupava na pasta após usar um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para realizar uma viagem da Suíça à Índia. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16).

O presidente Jair Bolsonaro se posicionou contra a atitude do ex-assessor e a classificou como “completamente imoral” na época. Na ocasião, Santini substituía o então titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que estava de férias. Com a nova nomeação, ele ocupará o cargo de assessor especial do ministro, com a remuneração de R$ 13.623.

Ao todo, foram movidos três processos contra Santini. As ações foram encerradas por não apontarem irregularidades. Após isso, a nomeação para o cargo de assessor especial foi aprovada pelo Palácio do Planalto.

Santini justificou que utilizou o avião da FAB por não ter tempo suficiente para cumprir todos os compromissos a ele estabelecidos. Dessa forma, ele teria utilizado o jato para ir a uma reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e depois se juntar à comitiva presidencial que estava na capital indiana.

Além de Santini, estavam no avião duas assessoras. Outros ministros, como Paulo Guedes (Economia) e Tereza Cristina (Agricultura), viajaram em voos comerciais.