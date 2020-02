Psol pede cassação de Flávio Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (19), o Psol protocolou um pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) junto ao Conselho de Ética do Senado Federal. O partido alega que Flávio tem ligações com milícias e, por isso, não tem condições de exercer mandato.

“É um crime continuado. Ele também é acusado de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa. Não é possível conviver com um senador que tenha tido essas práticas no seu currículo como deputado estadual”, disse Juliano ao Congresso em Foco, do portal UOL. “Ele não tem decoro nem é ético”, acrescentou.

O Psol entregou o pedido de cassação durante uma reunião com o presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Jayme Campos (DEM-MT). Deputados do partido e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) participaram do encontro.

O senador Flávio Bolsonaro não havia se pronunciado sobre o pedido de cassação até a última atualização desta matéria.