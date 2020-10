Polêmica sobre vacina causa mal-estar a Pazuello

PUBLICIDADE

Efetivado como ministro da Saúde há pouco mais de um mês, Eduardo Pazuello acabou tendo o nome envolvido em polêmica sobre a Coronavac, vacina chinesa em desenvolvimento contra a covid-19.

Isso porque, na terça-feira (20), o Ministério da Saúde anunciou que compraria 46 milhões de doses da vacina. No Brasil, ela é desenvolvida pelo Instituto Butantan, que tem parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech, criadora da Coronavac.

Porém, na manhã desta quarta (21), o presidente Jair Bolsonaro acabou contrariando Pazuello ao dizer que a vacina chinesa “não será comprada”. Em mensagem enviada a ministros, Bolsonaro afirmou: “Alerto que não compraremos vacina da China, bem como meu governo não mantém diálogo com João Doria sobre covid-19”, disse o presidente. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site Poder360.

Bolsonaro e Doria têm travado embates sobre a questão. Na semana passada, o governador de São Paulo disse que todos os moradores do estado serão obrigados a tomar a vacina para conter a disseminação do novo coronavírus. O presidente rebateu por mais de uma vez, afirmando que não vai tornar obrigatória a vacinação.

Toda a situação acaba envolvendo o nome de Pazuello em alguns comentários. Basicamente, o ministro viu Bolsonaro passar por cima de sua decisão. A pressão aumenta ao lembrar que trata-se do terceiro chefe da Saúde do país durante a pandemia (Mandetta foi exonerado após embates com o presidente, e Teich pediu para sair pouco tempo depois de assumir a pasta).

E agora general Pazuello? Vai cumprir as ordens do capitão? Defenderá a saúde dos brasileiros? Ou fará companhia a Mandetta e Teich? pic.twitter.com/99FMJAz3HW — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) October 21, 2020

Eu NÃO queria ser o Pazuello hoje — Kim D. Paim (@kimpaim) October 21, 2020

Bom dia! O Pazuello já está fora do @minsaude depois da traição cometida ontem? — R€natah (@Darth_Re) October 21, 2020

No fim da coluna elogiei a postura de Pazuello quanto à vacina e ponderei que talvez ele fosse admoestado por ela. Mal sabia que o ministro já estava ardendo na fogueira do bolsonarismo lunático. Tão irracionais quanto previsíveis — Vera Magalhães (@veramagalhaes) October 21, 2020