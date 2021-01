Mourão diz que EUA são ‘farol’ ao comentar posse de Biden, e Maia pede união contra radicalismo

PUBLICIDADE

Daniel Carvalho e Renato Machado

Brasília, DF

O vice presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (20) que não espera mudanças nas relações entre o Brasil e Estados Unidos com o início do mandato do americano Joe Biden, que tomou posse nesta tarde como presidente. Mourão disse que modelo democrático americano é “farol” para mundo ocidental

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), também parabenizaram Biden e a vice Kamala Harris. Maia disse que espera uma união para conter o radicalismo.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por sua vez, ainda não se pronunciou. Bolsonaro demorou a reconhecer a vitória do candidato democrata nas eleições e por diversas vezes questionou a lisura do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente participou de cerimônia militar na Base Aérea de Brasília, mas não comentou a possa do novo presidente americano.

Biden e a vice, Kamala Harris, tomam posse nesta tarde (horário de Brasília) em uma cerimônia mais modesta e de menor proporção, por conta da pandemia do novo coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento também ocorre sob forte esquema de segurança, após a invasão do Capitólio por militantes que foram instados pelo ex-presidente Donald Trump, nos primeiros dias do mês.

Ao chegar na sede da vice-presidência, Mourão ressaltou as relações históricas entre Brasil e Estados Unidos e ressaltou que os americanos seguirão como um modelo democrático que é “farol” para o mundo ocidental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A relação Brasil-EUA é uma relação que vem desde a nossa independência, é uma relação de Estado para Estado e, desta maneira, ela vai continuar. É um parceiro comercial importante, é um parceiro tecnológico importante. E sempre colocando que os Estados Unidos, o modelo democrático americano, é um farol para o mundo ocidental e, desta forma, ela vai prosseguir”, afirmou o vice-presidente.

O presidente da Câmara do Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) parabenizou nesta quarta-feira (20) o americano Joe Biden pela posse como presidente dos Estados Unidos e pediu união para combater o radicalismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

“Em nome da Câmara dos Deputados, cumprimento o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris, por sua posse hoje”, escreveu Maia em suas redes sociais.

“Que as duas nações atuem em conjunto em favor do fortalecimento da democracia, do combate ao radicalismo e da proteção ao meio ambiente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As questões ambientais foram alvo de divergência entre o então candidato democrata Joe Biden e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido).

Biden criticou a política ambiental do atual governo. Além disso, nomeou Juan Gonzalez como diretor sênior para o Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional –o que significa que ele será responsável por assuntos ligados à América Latina.

Gonzalez é crítico da agenda ambiental do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), e declarações anteriores do indicado mostram que o tema pode trazer conflitos à relação entre EUA e Brasil.

Além de Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também usou suas redes sociais para parabenizar o presidente americano e também disse esperar que os dois países possam manter um diálogo aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em nome do parlamento brasileiro, cumprimento e desejo êxito ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e à vice-presidente Kamala Harris. Que nossos países possam manter abertos os canais de diálogo e do entendimento, sempre buscando o equilíbrio”, escreveu Alcolumbre.