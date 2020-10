Mourão defende que vice-líder flagrado com dinheiro na cueca deixe o posto

PUBLICIDADE

O vice-presidente Hamilton Mourão acredita que seja uma boa medida a saída do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo, flagrado com dinheiro na cueca nesta quarta-feira (14). Na saída do Palácio da Alvorada, nesta quinta (15), Mourão afirmou que “seria bom” que Chico deixe a vice-liderança.

“Eu acho que seria bom ele [sair], voluntariamente”, afirmou. “Até para poder, vamos colocar assim, se defender das acusações de forma mais livre”, complementou.

Mourão ainda disse lamentar o episódio e aproveitou para afirmar que o presidente Jair Bolsonaro não tem interferência na Polícia Federal. “Ele não interfere em nada. Está aí a face mais clara disso.”

O vice-presidente também alegou que o senador alvo da PF não faz parte do governo. “Todos aqueles que estão dentro do Parlamento e que trabalham em favor do governo ou ocupando o cargo, como ele tem, de vice-liderança, ou até mesmo fazendo parte da base, é uma linha auxiliar, ele não é membro do Executivo”, afirmou.

