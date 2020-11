Moro e Huck juntos em 2022?

PUBLICIDADE

Um tomou proporção nacional após embates no âmbito judicial com o ex-presidente Lula; o outro, sempre próximo a políticos de direita, tem notoriedade sobretudo por estar há anos na tela da TV Globo. Trata-se de Sergio Moro e Luciano Huck, respectivamente. Ambos estariam interessados em formar uma chapa para concorrer à presidência em 2022.

Moro e Huck iniciaram conversas a fim de elaborar uma “terceira via”, uma terceira opção para a presidência em 2022 em meio à polarização que o Brasil vive há anos. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o apresentador foi até a casa do ex-ministro da Justiça no último dia 30 de outubro e tiveram uma reunião de quase três horas.

Não se sabe ainda quem concorreria à presidência e quem seria vice. A conversa, lembra o jornal, foi inicial. Essa discussão deve ser feita ao longo de 2021. Contudo, ambos concordaram que há espaço para a construção de uma candidatura em 2022 tendo como carro-chefe um discurso baseado na “racionalidade”. Resumidamente, Moro e Huck teriam como essência o “nem esquerda, nem direita”.

Agora, a dupla deve buscar apoio a fim de fortalecer a ideia e o projeto. Novas conversas deverão ocorrer em breve. Salienta-se que, para concorrer às eleições de 2022, Moro e Huck têm de se filiar em partidos até abril daquele ano.

Procurados pela Folha, o ex-juiz e o apresentador optaram pelo silêncio.