Ministro do Turismo testa positivo para covid-19

Nesta segunda-feira (18) o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio testou positivo para o novo coronavírus, segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da pasta. “O ministro encontra-se assintomático e seguirá trabalhando de casa, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde”.

O ministro realizou o exame após deixar a posse de Eduardo Pazuello, nessa quarta-feira (16) no Palácio do Planalto, como ministro efetivo da Saúde.

Marcelo é o nono ministro a ser diagnosticado com o vírus e também participou da posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou na contaminação de diversas autoridades.