Michelle Bolsonaro adota dois cachorros

Os vira-latas Nestor e Bartô têm nova dona: a primeira-dama Michelle Bolsonaro adotou os animais nesta terça-feira (25).

Os ‘doguinhos’ estavam no abrigo Miau Aumigos, em Taguatinga. Michelle visitou o local e decidiu fazer a adoção. A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, e o maquiador Agustin Fernandez acompanhavam a esposa do presidente Jair Bolsonaro.

É a segunda adoção feita por Michelle. A primeira, no fim de junho, não foi bem uma adoção. A família encontrou o pastor-maremano atrás do Palácio do Planalto e pensou se tratar se um cão sem dono. A primeira-dama chegou a dar o nome de Augusto ao cão.

Contudo, Augusto, na verdade, tinha dono e se chamava Zeus. Michelle devolveu o animal ao verdadeiro proprietário.