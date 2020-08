Mesmo acusada de mandar matar o marido, Flordelis convoca culto com fiéis

PUBLICIDADE

De acordo com o G1, um áudio sobre a convocação de culto da deputada federal Flordelis está sendo compartilhado em grupos de mensagens. Diante da acusação dela ser a mandante do assassinato do próprio marido, a parlamentar ainda busca apoio dos fiéis.

“A paz do Senhor, pessoal! Hoje eu quero todo mundo no culto, tá bom? Hoje, Piratininga, o culto permanece. Nada é permanente. Tudo vai passar. Já já tudo vai ser esclarecido”, diz Flordelis no áudio.

Seu marido, o pastor Anderson, foi morto com 30 tiros dentro da casa da família, em Niterói-RJ. Na última segunda feira (24), a Polícia Civil indiciou a deputada, seis filhos e uma neta dela pelo envolvimento no crime.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Flordelis tenta matar o marido desde 2018, quando colocou veneno diversas vezes na comida dele. Os investigadores dizem que crime foi motivado por poder da família e dinheiro. Era o pastor que controlava todo a verba do Ministério Flordelis.

Uma testemunha contou a polícia que o casal religioso comprava muitas pessoas com cargos na política. A mesma testemunha define a deputada como “uma psicopata gananciosa”, de acordo com a polícia.

Um pedido de cassação do mandato dela já foi entregue à mesa na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia, chefe da casa, já disse que uma reunião já foi convocada para discutir o futuro de Flordelis.

A deputada foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio.