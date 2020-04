‘MDB não tem intenção de indicar cargos no governo’, diz presidente do partido

PUBLICIDADE 

Presidente nacional do MDB e líder do partido na Câmara, o deputado Baleia Rossi (SP) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o partido não pretende fazer indicações para cargos no governo Jair Bolsonaro. Depois de reunião no Palácio do Planalto, Baleia afirmou que o presidente pediu “união” para enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

“O MDB não tem intenção de indicar cargo no governo”, disse Rossi. Segundo ele, a proposta de emplacar apadrinhados do partido na administração federal é um tema não que deve circular na bancada.

“É momento de deixar divergências políticas de lado. O momento é de união”, disse o deputado. “Todas as declarações do presidente foram no sentido de buscar apoio.”

O MDB é mais um partido procurado por Bolsonaro para conversas numa tentativa de aproximação com legendas antes rechaçadas pela articulação política.

O presidente já recebeu lideranças do PL, PSD, Republicanos e Progressistas, siglas do Centrão que devem ganhar cargos na estrutura federal, com o afastamento do DEM, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ).

O MDB já teve um integrante como ministro da Cidadania, o deputado Osmar Terra (RS), além de outros cargos de segundo e terceiro escalão em autarquias.

Estadão Conteúdo