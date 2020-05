Maia diz que auxílio emergencial deve ser prorrogado

PUBLICIDADE 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, nesta quinta-feira (28), que o auxílio emergencial deve ser prorrogado. “Prorrogar acho que é um consenso, o que vai se debater é o valor”, afirmou Maia.

Criado no início de abril, o auxílio emergencial previa três parcelas de R$ 600. No entanto, com a pandemia do novo coronavírus se estendendo no país, vêm se discutindo a possibilidade de prorrogação. Os partidos Cidadania, Psol e PT já têm propostas para estender o benefício.

“Tenho medo de redução do custo do auxílio emergencial e o que isso impacta na reação das pessoas. Não é uma decisão simples”, disse Maia.

Quanto à possível redução dos R$ 600 mensais, essa possibilidade foi levantada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, há pouco mais de uma semana. Falou-se em mais três parcelas, porém, de R$ 200 cada. Ainda não há definição.

Neste momento, alguns beneficiários já estão recebendo a segunda parcela do benefício, enquanto outros têm recebido a primeira.

