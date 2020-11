Maguito, eleito em Goiânia que estava sedado, acorda e tem notícia da vitória, diz filho

PUBLICIDADE

Cleomar Almeida

São Paulo, SP

Duas semanas depois de voltar a ficar inconsciente, o prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) foi informado, na noite deste domingo (29), que venceu as eleições e deixou “escorrer algumas lágrimas”.

A informação foi repassada ao emedebista pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há 39 dias com Covid-19, segundo o filho dele e presidente estadual do partido, Daniel Vilela.

O pai, conta, voltou a conversar com a equipe médica, nesta segunda-feira (30). “Hoje pela manhã falei com os profissionais, e ele está bem acordado, reagindo, manifestando, a princípio através dos olhos, sobre os estímulos feitos com ele”, afirmou.

O presidente do partido em Goiás disse que a sedação foi bastante reduzida e que o seu pai chegou a ficar “bem acordado” na tarde deste domingo, mas sem receber qualquer informação do pleito eleitoral.

O hospital informou que o prefeito eleito deverá passar por um teste para analisar se consegue respirar sem auxílio de aparelhos. Essa avaliação deverá ser feita nesta segunda (30) ou terça-feira (1).

