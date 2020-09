Lula é alvo de denúncia da força-tarefa da Lava Jato no Paraná pela quarta vez

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvafoi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato no Paraná pela quarta vez.

O Ministério Público Federal, em denúncia protocolada na sexta-feira (11), acusa o ex-presidente de lavagem de dinheiro da Odebrecht por meio de doações para o Instituto Lula.

A Procuradoria afirma que foram pagos para o Instituto Lula entre 2013 e 2014 R$ 4 milhões debitados de uma espécie de “conta-corrente” de propina com origem em obras na Petrobras na época dos governos petistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tese similar foi apresentada nos demais processos em que Lula virou réu no Paraná.

É a quarta vez que o ex-presidente é alvo de denúncia no estado. Ele foi condenado em dois processos –do tríplex de Guarujá e do sítio de Atibaia– e aguarda em liberdade o julgamento de recursos.

Também é réu na Justiça Federal no Distrito Federal e em São Paulo.

As informações são da FolhaPress