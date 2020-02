Lorenzoni sai da Casa Civil e Bolsonaro indica general

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (12) o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Walter Braga Netto para substituir Onyx Lorenzoni como ministro-chefe da Casa Civil. O general comandou o programa de intervenção no Rio de Janeiro.

Lorenzoni deverá ser deslocado para o Ministério da Cidadania. Segundo auxiliar do presidente, o general é um “homem muito preparado” e fará no governo o que faz no exército.

Braga Netto, atualmente, é chefe do Estado-Maior do Exército, chefiou o Comando Militar do Leste e foi durante dez meses, em 2018, o interventor militar na área de segurança pública do Rio de Janeiro.

