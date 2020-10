Hacker que revelou conversas de Moro diz ter acervo de diálogos inéditos da Lava Jato

PUBLICIDADE

Apontado pela polícia como um dos líderes do grupo que invadiu o aplicativo Telegram e revelou conversas do do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro com procuradores da Lava-jato, o hacker Thiago Eliezer dos Santos, de acordo com a coluna de Aguirre Talento, do jornal O Globo, guarda um acervo de conversas inéditas sobre a operação.

O especialista em informática agora tenta fechar um acordo de delação premiada na investigação da Operação Spoofing, o que é questionado já que os diálogos têm origem ilícita e não poderiam ser usados como forma de acusação.

Segundo a colina de Aguirre, Eliezer ofereceu vários novos diálogos que estão armazenados em uma espécie de ‘nuvem’ na internet. O material será analisado pela Polícia Federal, que irá analisar se a assinatura do acordo pode acontecer.