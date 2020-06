Governo federal efetiva Carlos Paim como secretário nacional de segurança pública

PUBLICIDADE

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Carlos Renato Machado Paim, foi efetivado no cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A Portaria com a sua nomeação para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e está assinada pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Paim já estava atuando como secretário substituto desde que o general da reserva Guilherme Theophilo foi exonerado do cargo em meados de maio. Theophilo exerceu a função na gestão do ex-ministro Sérgio Moro na Justiça.

Antes de ser escalado para o governo federal, Paim havia sido nomeado em março, pelo Governo do Distrito Federal, como subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

