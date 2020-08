Governador João Doria está contaminado com o novo coronavírus

PUBLICIDADE

Igor Gielow

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está com o novo coronavírus. O teste, positivo, chegou às mãos do tucano no fim desta manhã.

” Eu estou me sentindo bem, estou assintomático. Vou trabalhar à distância”, disse o governador à Folha.

Ele também publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando a doença. Nele, conta que este foi seu sexto teste e que, “infelizmente”, deu positivo. “Eu estou com o coronavírus.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vou para casa, seguir o protocolo médico, a orientação do doutor David Uip [inegrantedo comitê de combate à doença no estado]. De lá manterei minha relação com todos os setores do governo de São Paulo. Vou cumprir esse protocolo por dez dias. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar”, afirmou.

Tanto o político como membros de sua equipe fazem exames regulares para detecção do vírus da Covid-19.

Desde o começo da pandemia, o tucano emergiu como a principal liderança estadual a antagonizar-se com o negacionismo esposado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que desenvolveu uma forma leve da doença no mês passado.

As informações são da FolhaPress