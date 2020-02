Frota afirma que mesas de café da manhã de Bolsonaro eram fakes

PUBLICIDADE 

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou que as mesas de café da manhã do presidente Jair Bolsonaro que eram mostradas ao vivo em transmissões nas redes sociais na época da campanha presidencial eram armadas. À época, Frota era aliado de Bolsonaro, e ambos estavam sempre juntos.

“Tudo era armado nas lives, para parecer um cara do povo. A prancha de surfe era colocada, o uso do chinelo, o leite Moça, tudo era pensado para mostrar que ele era o cara do povo. Sempre foi armado”, afirmou Frota, ao colunista Guilherme Amado, da revista Época.

“Água em jarra de plástico de R$ 1,99. Calça de ginástica com paletó, camisa pirata do Palmeiras. Tudo proposital.”

Frota cita que os atuais gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo da Presidência é incompatível com o estilo de vida simples mostrado nos vídeos. De acordo com os dados do Portal da Transparência, a Secretaria de Administração da Presidência da República gastou R$ 4,6 milhões de fevereiro a setembro de 2019. “Você vê diferença entre essa suposta simplicidade e os gastos de milhões com cartão corporativo, que ele esconde os detalhes”, comparou o deputado.

Bolsonaro rebate

Em uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (27), Bolsonaro respondeu as acusações e negou que as mesas de café da manhã nas transmissões feitas na época da campanha de 2018 eram falsas.