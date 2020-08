‘Força, meu Líbano’, diz Temer após explosão atingir Beirute

PUBLICIDADE

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-presidente Michel Temer se solidarizou com as famílias das vítimas de uma grande explosão que atingiu na tarde desta terça (4) a cidade de Beirute, capital do Líbano.

“Consternado com o gravíssimo incidente ocorrido hoje em Beirute, trago a minha palavra de condolências às famílias das vítimas. Que o espírito de luta e superação dos libaneses, mais uma vez estejam presentes. Força, meu Líbano!”, disse em nota o ex-presidente. A família de Temer é de origem libanesa.

O ministro da Saúde, Hamad Hassan, disse que o incidente deixou ao menos 50 mortos, além de mais de 2.750 feridos.

Paredes de prédios foram destruídas, janelas quebraram, carros foram virados de cabeça para baixo e destroços bloquearam várias ruas, forçando feridos a caminhar em meio à fumaça até hospitais.

Ainda não se sabe ao certo o que motivou o incidente, que ocorreu na zona portuária da capital.

