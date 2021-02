Flávia Arruda é eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento

PUBLICIDADE

A deputada Flávia Arruda (PL-DF) foi eleita nesta quarta-feira (10) presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Flávia ficará no cargo por um ano.

A parlamentar havia sido indicada pelo recém-eleito presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo líder do PL, deputado Wellington Roberto (PB). Agora eleita, Flávia tem a missão de reger a CMO, composta por 31 deputados e 11 senadores.

A Comissão Mista de Orçamento é responsável por analisar propostas de Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA). No ano passado, não houve comissão devido à pandemia e a impasse político quanto à indicação para a presidência.

A eleição de Flávia é mais uma vitória marcante na carreira da parlamentar, que está no seu primeiro mandato. Em 2018, a esposa do ex-governador do DF José Roberto Arruda foi a candidata mais votada, com mais de 121 mil votos válidos.