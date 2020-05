Ex-assessor de Geddel é nomeado chefe de gabinete do Iphan

PUBLICIDADE 

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nomeou Marco Antonio Ferreira Delgado, ex-assessor do gabinete do ex-ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), para ocupar o cargo de chefe de gabinete do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

A nomeação foi publicada em Diário Oficial nesta quinta (28).

Em 2016, o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero deixou o ministério denunciando pressões políticas sobre o Iphan. Ele acusou Geddel de pressionar o órgão a liberar a construção de um edifício em área histórica de Salvador.​

Em março deste ano, a Justiça Federal em Brasília condenou Geddel à perda de função pública e à suspensão de seus direitos políticos por cinco anos. A decisão se deu em ação civil de improbidade administrativa.

