Ernesto Araújo se pronuncia sobre crise diplomática com a China

Após críticas do deputado Eduardo Bolsonaro ao governo da China serem respondidas, agressivamente, pelo embaixador do país e iniciar uma crise diplomática, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, se pronunciou sobre o caso.

O ministro teceu fortes críticas ao diplomata Yang Wanming em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (19).

“É inaceitável que o Embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao Chefe de Estado do Brasil e aos seus eleitores, como infelizmente ocorreu ontem à noite”, publicou Araújo. Veja:

Sobre postagens recentes e a relação Brasil-China: pic.twitter.com/8jxfYoBaQy — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 19, 2020