Em live, Carla Zambelli ameaça ministros do Supremo Tribunal Federal

Em uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (17) a deputada federal Carla Zambelli ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A deputada está sendo investigada nos inquéritos das fake news e de atos antidemocráticos.

Durante a live, Zambelli chorou e disse que está sendo vítima de perseguição. Ela solicitou que o ministro Alexandre de Moraes publique as informações acerca de sua quebra de sigilo bancário para demonstrar que ela não é responsável por financiar ou organizar qualquer indústria de fake news.

“Você faz tudo certinho e por causa de um cara que não vai com a tua cara. E por que ele não vai com a tua cara? Por que você está chamando atenção demais, porque você fala demais”, afirmou a parlamentar, chorando.

“Quem deveria ter quebra de sigilo bancário são uns 300 deputados. Pelo menos uns 300. Eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de raiva. Porque entrei nessa vida política para desmascarar os corruptos, não ser confundida com eles”, alegou Zambelli.

Segundo ela, as posições contrárias que ela expõe aos ministros do STF estão motivando a perseguição. “Uma das coisas do inquérito é isso, eu pegando o microfone na frente do STF e dizendo: ‘Ministros, se vocês acabarem com a Lava Jato, a gente vai entrar com impeachment de cada um de vocês e a gente vai derrubar cada um de vocês’. Esse é o motivo do inquérito das fake news. Sou eu, discursando em frente ao STF, dizendo algo que legitimamente a gente pode fazer, que é o impeachment dos ministros do STF, que querem acabar com a Lava Jato. A Lava Jato. Do Moro. Eles não vão nos calar”.

“Se foi isso que ‘startou’ o processo, vocês podem se preparar. Enquanto você estiverem cometendo esses tipos de abuso, continuarão sofrendo processos de impeachment. Tem um detalhe, Alexandre de Moraes. Quanto mais você achar que batendo você vai nos calar, mais eu vou ver motivos para contar quem são vocês. E não é na base da ameaça”, disse Zambelli.

Veja o vídeo: