Eleição na Câmara: “sair em primeiro não significa nada”, afirma Maia

Guilherme Gomes

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), concedeu uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira (10), para debater as principais notícias sobre a Casa. O parlamentar foi bastante questionado sobre qual candidato irá apoiar para a sucessão na presidência da Câmara.

Maia disse que não tem preferência pessoal por candidato, mas o importante é uma pessoa para bater de frente com o governo.

“Se fosse por preferência, eu escolheria meus filhos […] a preferência é quem consiga derrotar essa pressão e pata do governo dentro da Câmara dos Deputados, que é muito ruim para a democracia”, afirmou Maia

O chefe da Câmara lembrou que a parlamento é um lugar de responsabilidade e, se tivesse que escolher alguém para a candidatura, escolheria alguém do DEM.

Candidato do Governo

O líder do Centrão, Arthur Lira, oficializou a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (10). O parlamentar é apoiado pelo PP, PL, PSD, Solidariedade e Avante, além do Planalto.

“Hoje damos início à caminhada rumo à presidência da Câmara dos Deputados. Construímos um bloco de partidos com o mesmo propósito. Estamos fortes e reunidos com a confiança de que seremos uma só voz, ouvindo e respeitando todos os deputados”, escreveu Lira no Twitter.