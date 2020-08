Desfile cívico militar de 7 de setembro é cancelado por causa da pandemia

PUBLICIDADE

O ministro da Defesa Fernando Azevedo assinou a portaria nº 2.621, que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7). O documento comunica que o tradicional desfile de 7 de setembro será cancelado em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A proposição foi editada por meio da Diretriz Ministerial nº 14/2020, que gerencia a participação das Forças Armadas nas atividades culturais e nos eventos comemorativos com relação à celebração do 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil.

A portaria esclarece ainda que as autoridades sanitárias não recomendam “a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação”. O que inclui o desfile no mês que vem.

Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica foram orientados a coordenarem suas respectivas Forças para cumprir a medida.

“Em consequência e de acordo com as coordenações realizadas com a Presidência da República, determino aos Comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que orientem suas respectivas Forças para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos ao supracitado evento como desfiles, paradas, demonstrações ou outras que possam causar concentração de pessoas”, explica um trecho do documento.