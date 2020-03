Com insinuação homofóbica, Weintraub ataca Doria nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (11) o ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou o governador de São Paulo, João Doria, em sua conta no Twitter. O ministro postou um vídeo de novembro de 2019 onde o governador aparece em um escorregador na sede do Magazine Luiza em São Paulo, com os dizeres: “será que o governador escorrega?”.

O ataque homofóbico não foi o primeiro. Nesta semana ele aderiu ao linchamento virtual da transexual Suzy, personagem de reportagem do Fantástico, e ironizou a notícia de que evento organizado pela ONG Todos Pela Educação foi cancelado devido à suspeita de que a presidente do grupo, Priscilla Cruz, foi contaminada pelo coronavírus.

Confira a postagem de Abraham Weintraub sobre o assunto.

Será que o governador escorrega? pic.twitter.com/ANVKOWCSWQ — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 11, 2020