Collor é alvo de operação que investiga esquema de propina no Ibama

O senador e ex-presidente da República Fernando Collor de Mello é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de pagamento de propinas no Ibama.

O órgão teria feito liberações indevidas mediante pagamento de propina para instalação do porto Pontal Paraná, no estado paranaense. As fraudes teriam ocorrido entre 2014 e 2015.

A operação foi ordenada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba-PR, Pontal-PR, Gaspar-SC e São Paulo. Alguns dos endereços seriam ligados a Collor.

A ação desta quarta (21), batizada de Quinto Ato, é desdobramento de uma operação ocorrida em 2015. À época, agentes identificaram que Collor teria comprado carros de luxo com dinheiro obtido por vantagens indevidas.

Aguarde mais informações