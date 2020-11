Carlos Bolsonaro afirma “limpar a bunda” com as gravatas de Moro e General Santos Cruz

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (13), o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que “limpa a bunda” com as gravatas do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e do general Santos Cruz.

A postagem rebateu críticas que ambos fizeram às declarações do presidente em relação a vacina CoronaVac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Uma seguidora havia afirmado que Moro e Santos Cruz fizeram uma dobradinha no Twitter para criticar Bolsonaro. “Limpo a bunda com as gravatas dos dois”, disse o vereador. O post teve mais de 3 mil curtidas.

Os testes da CoronaVac já foram retomados, pois ficou provado que a morte de um voluntário ocorreu por suicídio, e não tem relação com imunizante.