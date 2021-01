Bolsonaro quer acelerar privatizações e descarta prorrogar auxílio

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro falou nesta terça-feira (26) que pretende acelerar privatizações, sem citar quais. Bolsonaro participou, por videoconferência, de evento do Credit Suisse, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do titular da pasta das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Bolsonaro também falou que não vai prorrogar o auxílio emergencial, criado no início de 2020 para amenizar os prejuízos financeiros da população em meio à pandemia de covid-19. “Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesa”, declarou.

“Nosso objetivo é passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para um crescimento sustentável.”

Investidores estrangeiros ouviram o discurso de Bolsonaro. O presidente disse que o ambiente para se colocar dinheiro no país será bastante favorável em 2021. Declarou também que a entrada na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é prioridade da política externa do governo, assim como as reformas fiscal, tributária e administrativa.