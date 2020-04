Bolsonaro publica corrente de WhatsApp que diz que OMS incentiva masturbação para crianças

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou, na noite de quinta-feira (30), um texto com falsas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). A postagem dizia, entre outras coisas, que a OMS recomendava masturbação para crianças de 0 a 4 anos de idade.

O texto é uma das famosas correntes de WhatsApp. Bolsonaro, inclusive, publicou com asteriscos em algumas frases, recurso usado no aplicativo para deixar as palavras em negrito.

A publicação foi apagada do Facebook em seguida, mas circulam na internet prints da postagem:

Em seu site, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não faz qualquer alusão a masturbação para crianças como política educacional.