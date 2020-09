Bolsonaro: “Estamos praticamente vencendo a pandemia”

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro declarou, nesta sexta-feira (11), que o Brasil está “praticamente vencendo a pandemia”. A fala foi dada durante visita às obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), em São Desidério-BA.

“O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados”, declarou Bolsonaro. “Já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora — que a mídia daqui de dentro é difícil de aparecer boa notícia — que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada às medidas tomadas pelo governo federal”, prosseguiu.

O Brasil, no entanto, é o segundo país do mundo a registrar mais mortes pela covid-19. Já são quase 130 mil óbitos — atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 194 mil.

O país tem menos casos e mais mortes que a Índia, por exemplo: são 73.923 indianos mortos contra 129.667 brasileiros. Contudo, a Índia já registrou 4.367.436 infectados, contra 4.162.073 no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde e do Worldometers, atualizados na quinta (10).

Ferrovia

Bolsonaro foi à Bahia nesta sexta (11) para assinar, junto ao Exército, a ordem de serviço para realização das obras da FIOL. “A ferrovia de integração oeste-leste é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, a obra mais importante da Bahia”, declarou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

Além de Freitas e Bolsonaro, estavam presentes na cerimônia os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.